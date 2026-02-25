Дрифт на морозе в честь 23 февраля: на месте свалки в Новосибирске скоро появится парк для активного отдыха

Накануне Дня защитника Отечества Ленинский район Новосибирска рвал шаблоны: вместо традиционных смотров парадов и салютов – рев мощных моторов. На площадке строящегося на улице Большой парка «Патриот» встретились те, у кого от слова «бездорожье» загораются глаза. Около тридцати гонщиков собрались, чтобы выяснить, кто быстрее рассекает снежную целину.

Здесь не было драг-рейсинга из «Форсажа», здесь гоняют по-русски, с крутыми подъемами, резкими поворотами и дрифтом на льду. Участники мерялись силами в квадромотокроссе и гонках на мотособаках. Схема простая, но жесткая: два круга на выбывание, а затем финальная дуэль лучших из лучших. Главный приз – 30 тысяч рублей – заставил пилотов выложиться на все сто.

Кстати, сама трасса, как признавались бывалые экстремалы, получилась отменной. Её хвалили не за сложность, а за честность.

Самое удивительное в этой истории – место проведения. Ещё недавно здесь, в окружении частного сектора, на карте красовалось белое пятно, а в жизни – несанкционированная свалка. Теперь же это полноценная спортивная арена, которую привели в порядок общими усилиями местные предприниматели и депутаты.

«Таких мест в Новосибирске должно быть больше – и то, что мы собрались здесь именно в честь 23 февраля – событие по-своему знаковое. Потому что именно так должно выглядеть то место, где наши мужчины, наши юноши могут зарядиться адреналином, проявить свою мужественность и стойкость» – высказалась депутат Заксобрания Новосибирской области Наталья Безрученкова.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Виктория Шестакова (депутатское объединение «Единая Россия») добавила, что эта локация в скором времени превратится в настоящую Мекку для любителей внедорожной езды. Потому что, по ее словам, официальных площадок для такого спорта в городе катастрофически не хватает, а гонять по улицам или в лесу – опасно и для самих экстремалов, и для прохожих.

«Сегодня мы, можно сказать, закладываем зерно будущего места притяжения для молодежи, для всех любителей автомобильного спорта. Это не просто соревнования и тренировка – это еще и празднование Дня защитника Отечества, который мы отмечаем не просто словами, а через спорт, через нашу сплоченность» – добавила Виктория Шестакова.

Президент Новосибирской Областной федерации мотоциклетного спорта является Сергей Карачинцев согласился с тем, что городу очень сильно не хватает такой площадки для активного отдыха и многие его единомышленники с нетерпением ждут ее открытия.

«Я за 17 лет участвовал в работе разных мотоклубов, в разных городах – и знаю, как важна поддержка властей для подобных процессов. Я думаю, совместными усилиями мы покажем класс, потому что ну действительно обидно. В Москве есть, в Питере есть, в Красноярске есть, в Кузбассе есть, а в Новосибирске, в третьем городе страны – нет, нету», – констатировал он.

«Начинаем строительство 1 мая. Нас очень сильно поддержал город в этом начинании, за что ему отдельное спасибо», – добавил учредитель парка «Патриот» Андрей Петренко. И добавил, что уже к Дню Победы будет масштабное мероприятие. И даже поделился кое-какими подробностями:

«Выставим спецтехнику. Хочется, чтобы школьники приходили, смотрели, загорались. Вдруг кто-то из них после таких встреч захочет связать жизнь с инженерией или тяжелыми машинами».

Строительство должно начаться весной – и планов у создателей «Патриота» действительно громадье. На карте, которую вывесили возле палатки организаторов заезда, указаны, где будут проложены трассы для профи и новичков, а для самых юных гостей будет и детская трасса. А еще – полноценная станция техобслуживания, где спортсмены смогут чинить своих железных коней, стоянка для их хранения, магазины, где можно купить все, что может понадобиться на треке и вне его, места отдыха и так далее.