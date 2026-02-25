82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 18:13
пробки
5/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 18:13
пробки
5/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 16:10
общество

Непогода в Новосибирске парализовала авиасообщение: рейсы задерживаются и отменяются

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Морозная погода продолжает вносить коррективы в работу аэропорта Толмачёво. 25 февраля из-за экстремально низких температур задержали несколько рейсов, а один и вовсе отменили. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Какие рейсы задержаны

Под изменения расписания попали вылеты в Нерюнгри (R3 787) и Москву (R3 788). Точное время отправления пока не уточняется. Также задерживаются прилёты из Петропавловска-Камчатского (S7 5250) и Дубая (S7 5786). Борт с Камчатки ожидают в 16:00 по местному времени вместо ранее заявленного.

Отмена рейса

Полностью отменили рейс S7 5102 Сочи — Новосибирск. Пассажирам, скорее всего, придётся переоформлять билеты на другие даты.

Напомним, что 23 февраля в Толмачёво уже были многочасовые задержки из-за плохой видимости. Тогда самолёт из Хабаровска опаздывал почти на сутки. Пассажирам рекомендуют уточнять статус своих рейсов в справочной службе аэропорта.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.