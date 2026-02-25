Почти 4,5 тысячи школьников в Новосибирской области не доехали до школы из-за морозов

Экстремальные холода до -40 градусов парализовали подвоз детей в 24 муниципальных образованиях региона. В 209 школах отменили транспортировку учеников. Об этом сообщили АиФ Новосибирск в пресс-службе областного Минобра.

Всего без школьного автобуса остались 4 390 детей. Для них организовали дистанционное обучение, чтобы не прерывать учебный процесс.

В министерстве пояснили, что решение об отмене подвоза каждое муниципальное образование и каждая школа принимают самостоятельно — ориентируясь на фактическую погоду и безопасность учеников.