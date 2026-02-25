82.76% -1.2
сегодня 16:35
Авто

Центр Новосибирска заволокло черным дымом из-за загоревшегося автомобиля

Фото: Сиб.фм
25 февраля около 16.00 на парковке в центре города (улица Красный проспект, напротив здания Облпотребсоюза) загорелся автомобиль. Об этом сообщает подписчик телеграм-канала Город 54, приславший в редакцию видео.

«Слышны сигналы сирены, вся площадь Ленина в черном дыму, я слышала, звуки взрыва. Образовалась огромная пробка», — сообщил очевидец.

На момент публикации комментариев экстренных служб о ЧП не поступало.

Видео пылающего авто опубликовано здесь. Похоже, что транспортное средство не подлежит восстановлению.

Виктор Бобровников
Главный редактор

