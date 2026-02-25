82.76% -1.2
проиcшествия

В Новосибирске стали известны подробности возгорания автомобиля в центре

Днем 25 февраля в центре Новосибирска полностью выгорел автомобиль с установленным газовым оборудованием.

Машина находилась на парковке у здания Облпотребсоюза. О происшествии изданию «МК в Новосибирске» сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожар произошел на Красном проспекте. По словам очевидцев, над площадью Ленина поднялся густой черный дым, также были слышны хлопки. Кадры с места событий распространили подписчики телеграм-канала «Город 54». Из-за возгорания движение в центральной части города оказалось затруднено, на месте работали пожарные расчеты.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются, проверку проводят дознаватели. К настоящему моменту движение транспорта восстановлено.

