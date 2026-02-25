В Новосибирской области одной категории пенсионеров повысят выплаты с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года отдельные пенсионеры получат увеличенные выплаты. Перерасчёт касается тех, кто достиг 80 лет и впервые оформил I группу инвалидности, поясняет «МК в Новосибирске».

Для этих категорий фиксированная часть страховой пенсии удвоится — с 9 584,69 до 19 169,38 рублей. Дополнительно будет выплата за уход в размере 1 413,86 рублей, в итоге ежемесячная пенсия может вырасти примерно на 11 тысяч рублей.

Итоговые суммы зависят от числа пенсионных баллов: при 120 баллах пенсия увеличится с 28 400 до 39 400 рублей, при 100 — с 25 300 до 36 300 рублей, при 80 — с 22 100 до 33 100 рублей, при 60 — с 19 000 до 30 000 рублей. Чем меньше исходная пенсия, тем заметнее процентный рост.

Перерасчёт будет произведён автоматически, заявлять в Социальный фонд не нужно.