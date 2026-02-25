Скандальные заявления Валентины Терешковой: от триумфа до критики

Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт и депутат Государственной Думы — в последние годы стала объектом массовой критики со стороны россиян. Голосование за пенсионную реформу, поправка об обнулении президентских сроков, решения на посту главы комиссии по этике — каждый из этих эпизодов порождал петиции, уличные акции и требования лишить ее почетных званий. Рассказываем, как депутатская деятельность Терешковой шаг за шагом разрушала ее репутацию.

Голосование по пенсионной реформе

В июле 2018 года правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Для мужчин предлагалось повысить планку с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет (позже порог для женщин снизили до 60 лет). Терешкова проголосовала «за» вместе с подавляющим большинством депутатов — против реформы во всей палате выступил лишь один парламентарий.

Именно это голосование стало первой точкой массового разочарования. Граждане обратили внимание на контраст: Терешкова как Герой Советского Союза получает государственные льготы и надбавки, недоступные рядовым пенсионерам. В ее родном Ярославле в том же 2018 году на улицах появились плакаты, открыто осуждающие ее позицию. Социальные сети пестрели комментариями: люди, десятилетиями восхищавшиеся космическим подвигом Терешковой, обвиняли ее в забвении интересов тех, кто когда-то считал ее героиней.

Поправка об обнулении президентских сроков

10 марта 2020 года Терешкова выступила на трибуне Государственной Думы с предложением, которое изменило политический ландшафт страны.

«Предлагаю либо снять ограничения по президентским срокам, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновлённой Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства», — заявила она.

Поправку приняли. Она дала Владимиру Путину юридическую возможность баллотироваться ещё на два президентских срока — до 2036 года.

Реакция последовала незамедлительно. Оппозиционные политики и общественные деятели назвали поступок Терешковой ударом по демократическим принципам. Многие увидели в ее инициативе не личное убеждение, а политическую конъюнктуру. Терешкова жестко ответила критикам: «Я не хочу даже говорить об этих людях, которые не любят страну, а делают все, чтобы гадить». Саму поправку она назвала «стабилизирующим фактором», который позволит «охладить пыл тех, кто пытается раскачивать ситуацию».

Петиции и требования лишить наград

Ряд решений Терешковой привели к появлению петиций с требованиями лишить ее почетных званий и государственных наград. Инициативные группы в нескольких городах выступили с предложениями переименовать улицы, названные в ее честь. Ни одно из этих требований пока не удовлетворено, однако сам масштаб общественной реакции свидетельствует о глубоком разочаровании россиян в депутате, чье имя еще двадцать лет назад было синонимом национальной гордости.