сегодня 18:20
общество

Стала известна предварительная стоимость продления новосибирского метро

Фото: Сиб.фм
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев обозначил приоритетное направление развития городского метро и озвучил предварительные параметры проекта. Заявление прозвучало 25 февраля в пресс-центре ТАСС.

По словам главы города, в настоящее время ведётся подготовка новой генеральной схемы развития метрополитена, поскольку прежняя документация утратила актуальность. Завершение проектирования и прохождение экспертизы ожидаются в апреле — именно после этого станет понятно, какие решения будут приняты.

Предварительно в числе приоритетов рассматривается продление Дзержинской линии, строительство двух станций и нового метродепо. Точная стоимость пока не определена, однако, как подчеркнул мэр, речь идёт о сумме свыше 10 млрд рублей. В городском бюджете таких средств нет.

Окончательные расчёты станут известны после завершения проектных работ. Затем предстоит формирование финансовой модели. По оценке градоначальника, без привлечения федеральной поддержки реализовать проект будет крайне затруднительно.

