сегодня
25 февраля, 11:16
пробки
4/10
погода
-31°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня
25 февраля, 11:16
пробки
4/10
погода
-31°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 08:42
общество

Певица из Новосибирска Пелагея заняла на сцене место Ларисы Долиной на фоне скандала с недвижимостью

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев
На официальном сайте Московского международного дома музыки появилась информация о концерте Петра Дранги и Пелагеи «Вечер неофолка» (12+), который состоится 6 марта. Ранее на эту дату было запланировано выступление народной артистки РФ Ларисы Долиной с программой «Юбилей на бис», однако ее концерт исчез из афиши.

На конец декабря 2025 года на выступление Долиной было реализовано менее половины билетов. В первых числах января информация о её выступлении исчезла с ресурсов Дома музыки, уступив место новому событию.

«Пелагея – это редкий пример артиста, который бережно несёт прошлое, уверенно взаимодействует с настоящим и актуально звучит в будущем. Немного старой школы, много души – и никакой фальши», — говорится в анонсе на сайте ММДМ.

Отметим, что концерт Пелагеи и Дранги, напротив, пользуется высоким спросом у публики. На данный момент билетов на него почти не осталось – свободны лишь несколько мест в партере.

Напомним, что имя Ларисы Долиной в последние месяцы активно фигурировало в новостях не в связи с творчеством. Летом 2024 года артистка продала элитную квартиру в Хамовниках, однако позже заявила, что сделка была совершена под влиянием мошенников. Попытка вернуть недвижимость через суд вызвала широкий общественный резонанс. Окончательную точку в затянувшемся споре поставил Верховный суд РФ, который признал законным владельцем квартиры покупательницу Полину Лурье.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что певицу из Новосибирска Пелагею на слепых прослушиваниях «Голоса» покорил известный КВНщик.

Наталья Шлюшинская
журналист

