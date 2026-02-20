82.76% -1.2
сегодня 09:55
общество

Новосибирский сноубордист Дмитрий Фадеев представит Россию на Паралимпиаде в Италии

Фото: Минспорта НСО
Спортсмен из Новосибирской области вошёл в состав сборной на XIV Зимние Паралимпийские игры, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Об этом сообщили в региональном Минспорта.

Дмитрий Фадеев — титулованный сноубордист с поражением опорно-двигательного аппарата. В его активе серебро чемпионата России 2021 года, четвёртое место на этапе Кубка мира в Финляндии и победа на этапе Кубка Европы в Нидерландах.

С 2022 по 2025 год он четырежды становился чемпионом страны, побеждая в слаломе и сноуборд-кроссе. Теперь сибиряк готовится показать себя на главном старте четырёхлетия.

Кристина Уколова
Журналист

