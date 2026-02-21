В Новосибирске названы строжайшие запреты в последний день Масленицы

В последний день Масленицы, который называют Прощеным воскресеньем, верующим напоминают о духовной подготовке к Великому посту.

Этот день считается временем примирения и очищения, поэтому под запретом любые ссоры, обиды и грубые слова. Не рекомендуется злиться, отказывать в помощи и милостыне, а также игнорировать просьбу о прощении. По традиции в ответ принято говорить: «Бог простит».

Считается, что день следует посвятить общению с близкими и внутреннему покою. Не приветствуется тяжелый физический труд, уборка, стирка и другие хозяйственные дела. Ограничения касаются и пищи: мясо употреблять нельзя, нежелательны переедание и злоупотребление алкоголем.

Среди народных примет — запрет резать блины ножом, чтобы не накликать неприятности. Церковь также не одобряет гадания. При этом существует поверье, что дом к празднику должен быть приведен в порядок заранее, а стол — накрыт щедро, чтобы в семье сохранялось благополучие.