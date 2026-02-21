82.76% -1.2
общество

Водители Новосибирской области заплатили штрафов на 4,2 млрд рублей

В 2025 году в Новосибирской области вынесли свыше 4 млн постановлений за нарушения ПДД. Это на четверть меньше показателя 2024 года.

При этом общая сумма начисленных штрафов выросла на 8,9% и достигла 4,2 млрд рублей. Такие данные привели в региональном управлении ГУ МВД России по Новосибирской области в комментарии для РБК Новосибирск.

Большинство нарушений — 96% — фиксируются автоматическими камерами. Самым распространённым остаётся превышение скорости: 3,2 млн случаев, что на 21% меньше, чем годом ранее. Реже стали нарушать правила использования ремней безопасности и требования дорожных знаков — снижение составило 33% и 34% соответственно.

Одновременно выросло число штрафов за движение по выделенной полосе — на 20%. Количество нарушений сигналов светофора сократилось почти наполовину.

Игорь Кириченко
Журналист

