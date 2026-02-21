Вандалы осквернили мемориальную доску Владимиру Высоцкому под Новосибирском

В ночь на 15 февраля жильцы дома №3 на улице Салаирская стали свидетелями акта вандализма: двое неизвестных повредили мемориальную доску в честь Владимира Высоцкого.

Согласно видеозаписям, молодые люди находились, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, хулиганили у входной двери, проникли в подъезд и попытались сорвать плафон. Затем их внимание привлекла мемориальная доска, закрывающая электрощиток на первом этаже. Соседи не смогли идентифицировать нарушителей.

Местные жители планируют восстановить доску самостоятельно, так как повреждения оказались незначительными. Дом на Салаирской улице получил имя Владимира Высоцкого в 2023 году, в честь 85-летия артиста, с разрешения его семьи — сыновей Никиты и Аркадия и вдовы Марины Влади.