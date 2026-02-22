Адвокат новосибирского тренера по фигурному катанию назвал местью обвинения в развращении

21 февраля суд определил меру пресечения для новосибирского тренера по фигурному катанию Константина М., обвиняемого в домогательствах к двум несовершеннолетним воспитанницам. Педагог останется под домашним арестом как минимум до 30 марта.

Защита считает, что уголовное дело стало следствием конфликта, возникшего на почве нежелания одной из фигуристок продолжать карьеру. Как пояснил адвокат обвиняемого Михаил Жуков в беседе с nsk.aif.ru, ребёнок не хотел ходить на тренировки, однако родители продолжали настаивать на занятиях. По версии защиты, на этой почве возникло недопонимание и желание спортсменки сменить тренера.

Защитник отметил, что в фигурном катании существует негласное правило: при переходе к другому специалисту спортсмен не имеет права использовать старую программу. Поскольку до соревнований оставались считанные дни, времени на подготовку новой не было, и, по словам адвоката, началась месть с элементами шантажа. Адвокат утверждает, что эти сведения уже переданы следствию.

В поддержку Константина М., по информации защиты, готовы выступить практически все родители других юных фигуристок из его группы, которые в случае необходимости намерены давать показания в суде.

Добавим, что в случае доказательства вины тренеру грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.