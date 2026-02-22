В Новосибирской области СК помог сироте получить жильё после полувека ожидания

Сотрудники следственного управления СК России по Новосибирской области помогли восстановить справедливость для жителя региона, который более полувека не мог реализовать свое право на жильё. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.

История Виктора Николаевича берёт начало в 1974 году, когда ребёнком он попал в специализированный интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в Астрахани. После выпуска он отправился в Волгоград, где поступил в профессионально-техническое училище. Как вспоминает сам мужчина, в те годы никто не объяснил ему, что, как сирота, он имеет право на получение собственного жилья – он просто не знал об этой возможности.

В 1987 году Виктор переехал в Сибирь, устроился на работу и спустя время попытался собрать документы, чтобы встать на учёт как нуждающийся в жилье. Однако сделать это не удалось: необходимых подтверждающих сведений на руках у него просто не оказалось.

Только в 2023 году мужчина обратился со своей неразрешимой проблемой в следственное управление СК России по Новосибирской области. Руководитель ведомства Евгений Долгалев поручил возбудить уголовное дело и принять все меры для восстановления прав заявителя. В рамках этого дела сотрудники СК России восстановили все утраченные документы, после чего подготовили исковое заявление и помогли мужчине обратиться в суд.

Уже в 2025 году суд вынес решение: Виктора Николаевича официально включили в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильём. Наладив взаимодействие между уполномоченными ведомствами, следователи добились выдачи мужчине сертификата с социальной выплатой.

Вручение сертификата на приобретение жилья на территории Новосибирской области состоялось 16 февраля 2026 года. В ближайшее время Виктор Николаевич станет обладателем собственной благоустроенной квартиры. Помимо решения жилищного вопроса, мужчине также помогли найти близких родственников, за что он выразил ведомству отдельную благодарность.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области после вмешательства прокуратуры были восстановлены права предпринимателя, которому не выплатили положенную компенсацию.