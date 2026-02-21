В Новосибирской области талые воды затопили пешеходный переход

В городе Обь Новосибирской области вечером 19 февраля подтопило пешеходный переход на улице Октябрьской.

Талые воды полностью закрыли проход под железнодорожными путями, который для части жителей был единственным маршрутом к работе.

По информации портала НДН.Инфо, глубина воды оказалась значительной — некоторые прохожие проваливались почти по пояс и продолжали путь в мокрой одежде. Особую тревогу ситуация вызывает у родителей: детям приходится помогать пересекать опасный участок, удерживая их, чтобы они не упали в воду.

В настоящее время переход закрыт, на месте работают специалисты. Обслуживанием объекта занимается ТУАД Новосибирской области. Горожане опасаются, что при ожидаемом похолодании затопленный участок быстро покроется льдом.