В Новосибирске готовят площадку под новую пескобазу

В Новосибирске приступили к подготовке проекта по созданию новой пескобазы в районе Бердского шоссе. Работы выполняет МКУ «ДЭУ № 1», сообщили в пресс-центре мэрии.

Ранее, летом 2025 года, городские власти заявили о расторжении контрактов с компаниями, которые размещали склады песка у Димитровского моста.

Согласно официальному ответу, новый объект планируют разместить по адресу Бердское шоссе, 6. После утверждения проекта на площадке возведут капитальные сооружения: административные здания, ангары и производственные цеха для выпуска противогололедных материалов.

Административные корпуса подключат к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.