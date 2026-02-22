82.76% -1.2
вчера 22:30
общество

В Новосибирске готовят площадку под новую пескобазу

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
В Новосибирске приступили к подготовке проекта по созданию новой пескобазы в районе Бердского шоссе. Работы выполняет МКУ «ДЭУ № 1», сообщили в пресс-центре мэрии.

Ранее, летом 2025 года, городские власти заявили о расторжении контрактов с компаниями, которые размещали склады песка у Димитровского моста.

Согласно официальному ответу, новый объект планируют разместить по адресу Бердское шоссе, 6. После утверждения проекта на площадке возведут капитальные сооружения: административные здания, ангары и производственные цеха для выпуска противогололедных материалов.

Административные корпуса подключат к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
