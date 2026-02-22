82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 00:33
пробки
1/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
вчера 23:30
проиcшествия

В Бердске после столкновения «Мазды» и «Тойоты» выявили ещё одну пострадавшую

Фото: Сиб.фм / Госавтоинспекция Новосибирской области
В Бердске уточнили данные о пострадавших в аварии с участием двух легковых автомобилей.

По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП травмы получила не только одна из сторон, как сообщалось ранее.

Дорожный инцидент произошёл 22 февраля около 19:30 у дома № 48а по улице Микрорайон. Столкнулись автомобили «Мазда» и «Тойота». Изначально сообщалось о пострадавшем водителе «Тойоты». Позднее в ГАИ уточнили, что травмы также получила 47-летняя пассажирка «Мазды». За рулём «Тойоты» находился 27-летний мужчина.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.

Игорь Кириченко
Журналист

