В Бердске после столкновения «Мазды» и «Тойоты» выявили ещё одну пострадавшую

В Бердске уточнили данные о пострадавших в аварии с участием двух легковых автомобилей.

По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП травмы получила не только одна из сторон, как сообщалось ранее.

Дорожный инцидент произошёл 22 февраля около 19:30 у дома № 48а по улице Микрорайон. Столкнулись автомобили «Мазда» и «Тойота». Изначально сообщалось о пострадавшем водителе «Тойоты». Позднее в ГАИ уточнили, что травмы также получила 47-летняя пассажирка «Мазды». За рулём «Тойоты» находился 27-летний мужчина.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.