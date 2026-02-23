82.76% -1.2
общество

Новосибирцев предупредили о смертельной опасности растирания ног при тромбозе

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Многие ошибочно воспринимают варикоз лишь как косметический дефект, а тромбоз считают состоянием, которое может пройти само. Однако врачи предупреждают: путаница в этих понятиях и попытки самолечения могут стоить жизни.

О том, как распознать опасность и не навредить себе, рассказал в беседе с «Радио 1» сосудистый хирург Центра спасения конечностей РЖД-Медицины Георгий Трейгер.

Он подчеркнул, что тромбоз – это острое состояние, которое возникает внезапно и кардинально меняет качество жизни пациента, в отличие от варикоза, который развивается постепенно. Особую тревогу у врача вызывают распространенные заблуждения о методах лечения. Пациенты нередко совершают роковую ошибку, пытаясь прогреть или размять заболевшую вену.

Георгий Трейгер подчеркнул, что любые растирания и разминания ноги при тромбозе категорически запрещены. Такими действиями можно спровоцировать отрыв тромба, который затем через кровоток попадёт в легочную артерию и вызовет ее закупорку – тромбоэмболию легочной артерии.

Хирург пояснил, что кровь из вен нижних конечностей собирается в нижнюю полую вену, проходит через сердце и поступает в легкие, поэтому тромб с ноги может быстро оказаться в жизненно важном органе. При появлении внезапной боли врачи рекомендуют вызывать скорую помощь, а не заниматься самолечением.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирский препарат от оспы передан в Минздрав РФ.

