Семейным студентам в Новосибирске в общежитиях предоставят отдельные комнаты

С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в законодательстве, которые коснутся жилищных условий семейных студентов в российских вузах, включая университеты Новосибирска. Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «Об образовании в РФ», инициированные депутатами.

Новые нормы закрепляют приоритетное право на получение отдельных жилых помещений в общежитиях для студентов с детьми или заключивших брак. Теперь семья обучающегося сможет проживать вместе с ним. Закон также обязывает вузы обеспечить доступность информации о том, сколько мест в общежитиях предусмотрено именно для семейных студентов.

«Согласно опросам, около 60 % студентов хотели бы завести семью. Однако только 3,3 % обучающихся состоят в браке. В вузах обучаются 28,4 тысячи студенческих семей», — говорится в сообщении на сайте Государственной Думы РФ.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, во время учёбы вопрос жилья для многих является ключевым, особенно для тех, кто решил создать семью, но не имеет условий для совместного проживания. По его словам, предлагаемые нормы закона направлены на решение этой проблемы и создание возможностей для того, чтобы студент мог жить со своей семьей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что студенты НГТУ создали автономную фитолампу на солнечных батареях.