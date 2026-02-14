Студенты НГТУ создали автономную фитолампу на солнечных батареях

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создали модульный источник света для растений, работающий на солнечной энергии. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Разработка представляет собой автономную фитолампу, способную непрерывно освещать зеленые насаждения более суток без подзарядки. Особенность устройства заключается в его модульной конструкции, позволяющей адаптировать его под любые индивидуальные запросы.

Авторами проекта выступили студенты факультета мехатроники и автоматизации Глеб Тузов и Дмитрий Колесников, руководитель проекта – старший преподаватель кафедры общей физики Никита Петров. Разработка ведётся в русле студенческой проектной деятельности.

Как пояснили создатели устройства, идея возникла из насущной проблемы городских садоводов и любителей комнатных растений, которые остро ощущают нехватку естественного освещения, особенно в зимний период, когда световой день слишком короток. Чтобы обеспечить стабильные условия для роста растений, команда решила задействовать экологичный ресурс – энергию солнца. Встроенная панель накапливает заряд, преобразуя его в свет, что позволяет использовать лампу в темное время суток или при пасмурной погоде. Глеб Тузов уточнил, что созданного запаса энергии хватает более чем на 25 часов бесперебойной работы.

Главным достоинством разработки её авторы называют модульность системы. Все соединения выполнены разъёмными, что превращает лампу в своеобразный конструктор. Пользователь может самостоятельно модифицировать устройство под свои нужды: будь то увеличение мощности, замена панели на более производительную или интеграция датчика влажности. Для этого достаточно лишь отсоединить один модуль и подключить другой. На данный момент уже полностью готов работающий опытный образец фитолампы.

