В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за рухнувшего потолка в доме на Минина

Прокуратура Заельцовского района начала проверку после частичного обрушения потолочного перекрытия в многоквартирном доме на улице Кузьмы Минина. Инцидент произошёл в квартире двухэтажного здания, построенного в 1961 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По предварительным данным, причиной обрушения стала протечка кровли, из-за которой деревянные балки перекрытия сгнили и не выдержали нагрузки. В момент происшествия в доме находились люди, однако, к счастью, никто из жильцов не пострадал.

В настоящее время на месте ведутся восстановительные работы. Специалисты занимаются ремонтом потолочных перекрытий сразу в двух квартирах – №№ 7 и 8.

В ходе проверки будет дана оценка того, как соблюдались требования жилищного законодательства, в том числе и действиям УК, ответственной за содержание общего имущества дома. Ход разбирательства и его результаты находятся на контроле в районной прокуратуре. Если будут выявлены нарушения, последуют меры прокурорского реагирования.

