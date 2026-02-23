82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 11:44
пробки
2/10
погода
-23°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 11:44
пробки
2/10
погода
-23°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 10:24
общество

В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за рухнувшего потолка в доме на Минина

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Подпишитесь на Telegram-канал

Прокуратура Заельцовского района начала проверку после частичного обрушения потолочного перекрытия в многоквартирном доме на улице Кузьмы Минина. Инцидент произошёл в квартире двухэтажного здания, построенного в 1961 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По предварительным данным, причиной обрушения стала протечка кровли, из-за которой деревянные балки перекрытия сгнили и не выдержали нагрузки. В момент происшествия в доме находились люди, однако, к счастью, никто из жильцов не пострадал.

В настоящее время на месте ведутся восстановительные работы. Специалисты занимаются ремонтом потолочных перекрытий сразу в двух квартирах – №№ 7 и 8.

В ходе проверки будет дана оценка того, как соблюдались требования жилищного законодательства, в том числе и действиям УК, ответственной за содержание общего имущества дома. Ход разбирательства и его результаты находятся на контроле в районной прокуратуре. Если будут выявлены нарушения, последуют меры прокурорского реагирования.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что права участника специальной военной операции были восстановлены после проверки прокуратуры Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.