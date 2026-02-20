82.76% -1.2
сегодня 18:40
общество

Права участника СВО восстановлены после проверки прокуратуры Новосибирской области

Фото: Сиб.фм / freepik.com
Прокуратура Новосибирской области провела проверку по обращению участника специальной военной операции, который сообщил о бездействии судебных приставов.

Установлено, что в отделении судебных приставов по Коченевскому району регионального управления ФССП России находились два исполнительных производства в отношении заявителя. Они были прекращены 14 и 16 ноября 2025 года. Однако ограничения с банковских счетов после этого сняты не были.

По итогам проверки руководителю регионального управления службы судебных приставов внесено представление об устранении нарушений.

После вмешательства прокуратуры ограничения с должника сняты в полном объёме. Судебный пристав привлечён к дисциплинарной ответственности.

