Права участника СВО восстановлены после проверки прокуратуры Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области провела проверку по обращению участника специальной военной операции, который сообщил о бездействии судебных приставов.

Установлено, что в отделении судебных приставов по Коченевскому району регионального управления ФССП России находились два исполнительных производства в отношении заявителя. Они были прекращены 14 и 16 ноября 2025 года. Однако ограничения с банковских счетов после этого сняты не были.

По итогам проверки руководителю регионального управления службы судебных приставов внесено представление об устранении нарушений.

После вмешательства прокуратуры ограничения с должника сняты в полном объёме. Судебный пристав привлечён к дисциплинарной ответственности.