Великий пост начался у православных новосибирцев

23 февраля, у православных верующих начался Великий пост – самый продолжительный и строгий в церковном календаре. Он продлится семь недель и завершится 11 апреля, а уже на следующий день, 12 апреля, православные будут отмечать главный церковный праздник – Пасху.

На время поста из рациона исключаются мясо, птица, яйца и все молочные продукты. Пищевые ограничения предполагают переход на растительную пищу: овощи, фрукты, крупы, грибы, бобовые, орехи и мёд станут основой меню.

Рыбу разрешается есть всего дважды за весь пост: на Вербное воскресенье, которое в этом году выпадает на 5 апреля, и на Благовещение – 7 апреля. Однако в 2026 году Благовещение приходится на Страстную седмицу – последнюю неделю поста, поэтому даже в этот праздник рыба окажется под запретом.

Священнослужители напоминают, что пост не является диетой, а представляет собой время духовного очищения. Воздержание в пище важно сочетать с внутренней работой – молитвой, борьбой с негативными помыслами и внимательным отношением к близким. Верующие добровольно берут на себя посильные ограничения в пище, чтобы уделять меньше внимания бытовой суете и больше – состоянию своей души. При этом при решении соблюдать пост нужно учитывать состояние здоровья, беременность, тяжёлый физический труд и другие жизненные обстоятельства.

Ранее Сиб.фм писал о строгих запретах в первый день Великого поста.