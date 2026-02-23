82.76% -1.2
сегодня 09:23
общество

Эрудиты «Своей игры» не смогли ответить на вопрос о Новосибирске

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов / скриншот "2ГИС"
Популярная телевикторина «Своя игра» преподнесла сюрприз новосибирцам. В выпуске, который вышел в эфир 15 февраля, трое эрудитов из Москвы и Санкт-Петербурга, сражавшиеся за лидерство, не смогли ответить на вопрос о Новосибирске.

На пятой минуте программы в рубрике «Где эта улица» прозвучала задача: «Улица Сибстройпути в этом крупном городе претендует на звание самой короткой в России. Длина улицы около 40 метров».

Ни программист из Санкт-Петербурга Александр Либер, ни московские знатоки – переводчик Игорь Мокин и юрист Юрий Хашимов не смогли дать правильный ответ.

Хотя для многих жителей Новосибирска ответ был бы прост. Улица Сибстройпути находится в Калининском районе, в районе пересечения улиц Олеко Дундича и Новая Заря. На ней расположены всего три дома, и скромные размеры действительно делают её одной из претенденток на звание самой короткой улицы страны.

Фото Эрудиты «Своей игры» не смогли ответить на вопрос о Новосибирске 2

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что часть улицы Пархоменко в Новосибирске стала односторонней.

Наталья Шлюшинская
журналист

