Улица Пархоменко в Новосибирске станет односторонней

В конце декабря в Новосибирске вступят в силу изменения в организации дорожного движения в Ленинском и Дзержинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Основное нововведение коснется улицы Пархоменко на отрезке от Петропавловской до Троллейной: там введут одностороннее движение вместо двухстороннего.

Параллельно вводятся новые ограничения на других участках. На улице Глинки от Даурской до дома 14/1 на проспекте Дзержинского, а также на улице Троллейной от улицы Немировича-Данченко будет полностью запрещена остановка и парковка транспорта. Там появятся знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».

Стоянка грузовиков будет запрещена на безымянном проезде вблизи дома № 198 по улице Титова, где также установят соответствующие знаки. Кроме того под грузовикам будет запрещено движение на улице Большой на въездах в микрорайон «Дивногорский» около домов № 8/1, № 6/1 и № 2 на улице Романтиков, № 1/1 на улице Юности со стороны улицы Большой. Там установят знаки «Движение грузового автомобиля запрещено».

Установить всех необходимые дорожные знаки планируют после 21 декабря. Городские власти призывают водителей заранее ознакомиться с изменениями, соблюдать новые правила и быть особенно внимательными на вышеупомянутых участках дорожной сети.

