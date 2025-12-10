В Новосибирской области зафиксирован аномальный мороз –37°C

В Новосибирской области наблюдается аномально низкая температура. На это обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

По данным метеослужб, мороз достиг –37 °C. На погодной карте видно, что подобные показатели охватывают значительную часть региона.

На карте видно, что экстремальный холод охватывает не только Новосибирск, но и прилегающие районы. К юго-востоку, ближе к Барнаулу и Заринску, температура также опускается до –35...–37 °C. Севернее, в районах Куйбышева и Томска, мороз немного мягче — около –30 °C.

Специалисты предупреждают жителей о возможных рисках для здоровья и советуют ограничить пребывание на улице, тщательно утепляться и следить за состоянием отопительных систем. Аномально холодная погода также может повлиять на транспорт и энергоснабжение, поэтому властям рекомендовано принимать профилактические меры.