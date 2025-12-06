82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 декабря, 00:45
пробки
1/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
вчера 23:44
проиcшествия

В Новосибирске остался без отопления многоэтажный дом на улице Станиславского

Сиб.фм
В Новосибирске вечером 6 декабря без отопления остались жители крупной многоэтажки на улице Станиславского. Как пишет ТГ-канал "Mash Siberia" со ссылкой на жильцов дома, батареи остыли около 19:00, и с тех пор тепла в квартирах нет.

Информации о происшествии на муниципальной карте отключений не появилось, а от тепловиков люди пока не могут добиться объяснений. По словам жильцов, бригада СГК приезжала на место, оградила участок с парящим провалом в земле — и уехала. Сейчас, утверждают новосибирцы, на месте аварии никого нет.

Жильцы также рассказали, что летом коммунальные службы неоднократно перекапывали этот же участок, однако проблема, судя по всему, так и не была устранена.

Валерия Ким
Журналист

