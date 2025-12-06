В Оби Новосибирской области под колесами поезда погибла женщина

Трагический инцидент произошел вечером 6 декабря в городе Обь Новосибирской области. В линейный отдел МВД на станции Новосибирск поступило сообщение о том, что грузовой поезд травмировал человека в районе станции «Аэрофлот».

По предварительной информации транспортной полиции, 43-летняя женщина пыталась пересечь железнодорожные пути непосредственно перед приближающимся составом. Несмотря на то, что машинист поезда незамедлительно подал громкий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, избежать наезда не удалось. Женщина скончалась от полученных травм.

Правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств происшествия.

Транспортная полиция в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила безопасности:

Категорически запрещается пересекать железнодорожные пути, если приближающийся поезд находится ближе, чем в 400 метрах.

Особую опасность представляют участки с ограниченной видимостью, где необходимо проявлять максимальную бдительность.