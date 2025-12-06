82.76% -1.2
сегодня
06 декабря, 22:55
пробки
1/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 21:32
проиcшествия

В Новосибирске полиция задержала группу подростков-диверсантов

Сиб.фм
Правоохранительные органы Новосибирска и пригорода пресекли деятельность группы, состоящей из восьми подростков, которые подозреваются в совершении актов диверсии на стратегически важных объектах инфраструктуры.

Следствие установило, что злоумышленники целенаправленно совершали поджоги объектов связи и железнодорожной инфраструктуры.

Полиция выяснила, что один из участников группы выполнял роль координатора: он регулярно получал указания от неизвестного куратора через мессенджер, после чего распределял задания среди остальных членов.

В ходе оперативно-следственных мероприятий у задержанных были изъяты вещественные доказательства, а также обнаружен тайник с зажигательной смесью.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по тяжким статьям: приготовление к диверсии, диверсия и содействие диверсионной деятельности. Правоохранительные органы предупреждают, что участие в подобных преступлениях влечет за собой крайне суровое наказание, которое может закончиться пожизненным лишением свободы.

Валерия Ким
Журналист

