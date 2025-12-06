82.76% -1.2
сегодня
06 декабря, 14:34
сегодня 13:29
общество

Магнитная буря 6 декабря: ожидается спад геомагнитной активности

Фото: Freepik.com
После нескольких дней усиленных геомагнитных колебаний 6 декабря ожидается кратковременное ослабление активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, вероятность магнитной бури в этот день составляет около 26%, тогда как спокойная магнитосфера прогнозируется в 39% случаев.

Текущая ситуация на Солнце

Показатель солнечного излучения F10.7 остаётся повышенным — 190 единиц при норме около 70–100. За последние 24 часа зарегистрированы вспышки класса C, что говорит о сохраняющейся умеренной активности Солнца.

Прогноз на 6 декабря:

  • Магнитная буря — 26%

  • Возбуждённая магнитосфера — 35%

  • Спокойная обстановка — 39%

Специалисты отмечают, что суббота станет небольшим «окном спокойствия» между возмущениями, ожидающимися 5 и 7 декабря. Несмотря на относительную стабильность, метеозависимые люди могут столкнуться с лёгкими симптомами — головными болями, снижением концентрации или нарушением сна.

Предварительный прогноз на декабрь

По данным космических лабораторий, наиболее заметные возмущения магнитного поля могут прийтись на три периода:

  • 5–7 декабря — ожидается повышенная активность, возможны слабые бури

  • 21–24 декабря — второй всплеск геомагнитных колебаний

  • 29–31 декабря — вероятна возмущённая магнитосфера, не исключены новые бури

Эксперты подчёркивают, что долгосрочные прогнозы могут корректироваться, так как солнечная активность меняется непредсказуемо. Метеочувствительным рекомендуется ориентироваться на краткосрочные данные.

