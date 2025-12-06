82.76% -1.2
сегодня 09:45
общество проиcшествия

Детей, пострадавших в ДТП на трассе Р-255, эвакуировали в Новосибирск

Фото: Официальный канал ГУ МВД России по Новосибирской области
В Мошковском районе Новосибирской области двое детей 11 и 7 лет получили травмы в аварии с тремя погибшими на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Пострадавших доставили в Новосибирск для дальнейшей медицинской помощи, сообщили в региональном Минздраве.

Авария произошла, когда автомобиль Toyota Avensis под управлением мужчины 1970 года рождения двигался со стороны Болотного в направлении Новосибирска. На территории Мошковского района водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате лобового столкновения погибли водитель Toyota Avensis, пассажирка 1992 года рождения и двухлетний ребёнок. Двое детей 11 и 7 лет получили травмы и были доставлены в Мошковскую ЦРБ.

«Состояние обоих – средней степени тяжести. После телемедицинской консультации со специалистами службы санавиации было принято решение о медицинской эвакуации детей в областной центр», – сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.

Александра Провоторова
журналист

