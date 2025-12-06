В Новосибирске назвали даты ЕГЭ на 2026 год

В Новосибирской области утверждён график проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2026 год. Соответствующий приказ подготовлен Министерством просвещения РФ совместно с Рособрнадзором и устанавливает ключевые даты для выпускников региона и всей страны.

Основной период экзаменов стартует 1 июня с истории, литературы и химии. 4 июня школьники сдадут русский язык, 8 июня — математику (базовый и профильный уровни), 11 июня — обществознание и физику, а 15 июня — биологию, географию и письменную часть экзаменов по иностранным языкам. Устные экзамены по иностранным языкам и информатика пройдут 18 и 19 июня.

Резервные дни назначены с 22 по 25 июня для тех, кто по уважительной причине не смог пройти экзамен в основной срок. Возможность пересдачи одного экзамена по выбору сохранена на 8 и 9 июля.

Все экзамены в 2026 году будут начинаться в 10:00 по местному времени во всех регионах России, включая Новосибирск, что обеспечивает единый подход к проведению ЕГЭ. Ежегодно в регионе в экзамене участвуют около 15–20 тысяч выпускников, для которых результаты ЕГЭ имеют большое значение при поступлении в вузы.