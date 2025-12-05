82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
06 декабря, 00:45
пробки
1/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
82.76% -1.2
сегодня
06 декабря, 00:45
пробки
1/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
вчера 22:30
общество

Губернатор Травников лично наградил новосибирских хоккеистов

Фото: правительство Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

На арене «Сибирь-Арена» в Новосибирске состоялась торжественная церемония закрытия и награждения хоккейного турнира среди территориальных подразделений МЧС России, силовых ведомств и правительства региона.

Кубки и медали победителям вручали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, статс-секретарь — заместитель министра МЧС России Денис Попов, заместитель министра Вячеслав Бутко и начальник ГУ МЧС по области Виктор Орлов.

Третье место заняла команда Росгвардии, победив команду ГУ МВД со счётом 7:5. В финале сошлись сборная «МЧС Сибири» и команда «Советник», представлявшая Прокуратуру и ФСБ. Победу со счётом 5:2 одержали хоккеисты МЧС. Губернатор Андрей Травников поздравил участников и отметил высокий уровень профессионализма спортсменов как в службе, так и в спорте.

Кроме командных наград, отметили лучших игроков турнира в категориях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий» и «Лучший бомбардир», которые получили индивидуальные награды.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.