сегодня 21:03
проиcшествия

В Новосибирской области 17-летнего подростка обвиняют в покушении на убийство

Фото: прокуратура Новосибирской области
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в покушении на убийство четырёх человек, среди которых двое несовершеннолетних.

Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, инцидент произошёл ночью 11 августа 2025 года в селе Татарском. Подросток, действуя из-за личной неприязни, поджёг веранду соседского дома, зная, что внутри находятся две женщины и дети 14 и 9 лет. Для поджога он использовал ветошь и паклю.

Смерти жильцов удалось избежать, так как одна из женщин заметила пожар вовремя. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств преступления. Ход расследования контролируется Татарской межрайонной прокуратурой.

Игорь Кириченко
Журналист

