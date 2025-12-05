В Новосибирской области 17-летнего подростка обвиняют в покушении на убийство

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в покушении на убийство четырёх человек, среди которых двое несовершеннолетних.

Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, инцидент произошёл ночью 11 августа 2025 года в селе Татарском. Подросток, действуя из-за личной неприязни, поджёг веранду соседского дома, зная, что внутри находятся две женщины и дети 14 и 9 лет. Для поджога он использовал ветошь и паклю.

Смерти жильцов удалось избежать, так как одна из женщин заметила пожар вовремя. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств преступления. Ход расследования контролируется Татарской межрайонной прокуратурой.