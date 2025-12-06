В Новосибирской области с 9 декабря ОСАГО может подорожать почти в два раза

С 9 декабря 2025 года в Новосибирской области ожидается существенный рост стоимости полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Как объяснил Центробанк, тарифный коридор для страховщиков расширен на 15% в обе стороны, что позволит корректировать цены с учётом роста стоимости автозапчастей и увеличения страховых выплат.

Изменения коснутся не только базовых ставок, но и территориальных коэффициентов: в пяти зонах области они вырастут примерно вдвое. По данным страховых агентств, большинство компаний будут ориентироваться на верхнюю границу нового тарифного коридора, что приведёт к увеличению стоимости полисов для всех автовладельцев, включая аккуратных водителей.

Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России, отметил, что в среднем итоговая цена ОСАГО может вырасти примерно на 130%.

Официальное сообщение Центробанка о пересмотре тарифов было опубликовано 28 ноября. Некоторые страховые компании уже начали предлагать клиентам оформить полисы по старым, более низким ставкам до вступления новых правил в силу.