сегодня 22:30
общество

Новосибирск готовится к первой зимней геомагнитной буре

Жители Новосибирска и других регионов России столкнутся с мощной геомагнитной бурей, первой этой зимой.

Учёные из Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) сообщили, что явление вызвано сочетанием корональной дыры и вспышки X-класса, зафиксированной 1 декабря. По прогнозу, поток плазмы достигнет Земли в ночь на 4 декабря, а пик интенсивности в Новосибирске ожидается с 4 до 7 утра.

После первой волны магнитное поле останется возмущённым до обеда, затем последует вторая волна, которая завершится к 16 часам. Полное восстановление геомагнитного состояния планируется к выходным, однако уже утром 5 декабря ожидается новое возбуждение магнитосферы.

Учёные предупреждают, что буря может негативно сказаться на самочувствии людей с хроническими заболеваниями: возможны головные боли, слабость, раздражительность и скачки давления. Медики рекомендуют больше отдыхать, избегать чрезмерной физической нагрузки и внимательно следить за состоянием здоровья.

Игорь Кириченко
Журналист

