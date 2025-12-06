Гражданин США получил ВНЖ в Новосибирске благодаря традиционным ценностям России

В Новосибирской области 71-летний гражданин Соединённых Штатов получил разрешение на временное проживание. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Американец живёт в Новосибирске с 2022 года — сюда он переехал вместе со своей супругой, с которой состоит в браке уже 45 лет. Этой осенью мужчина обратился в миграционный отдел, чтобы привести свой правовой статус в соответствие с требованиями законодательства. После подачи заявления специалисты оперативно подготовили необходимые документы.

В ведомстве также уточнили, что после вступления в силу президентского указа о гуманитарной поддержке иностранцев, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, в области поступило 36 обращений от граждан 11 стран. На данный момент разрешение на временное проживание получили 25 заявителей.