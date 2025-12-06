Фэшн-эксперт Лилия Рах впервые выступит в Новосибирске на форуме «Мой бизнес – мой успех»

В начале декабря в Новосибирск приедет известный эксперт модной индустрии — fashion-байер и стилист Лилия Рах. Она выступит на форуме-фестивале «Мой бизнес – мой успех» и поделится знаниями с местными предпринимателями.

Центр «Мой бизнес» Новосибирской области приглашает на знаковое событие — в город впервые приедет знаменитый фэшн-эксперт Лилия Рах. Ее выступление пройдет в рамках форума-фестиваля «Мой бизнес – мой успех», где предприниматели из сферы моды смогут узнать о ключевых тенденциях и актуальных изменениях на рынке.

Лилия Рах — известный fashion-байер и стилист, ведущая программы «Модный приговор» на «Первом канале», основатель и руководитель Sauvage group. Она считается одним из главных трендсеттеров интеллектуальной моды и входит в международный рейтинг BoF 500 самых влиятельных людей индустрии по версии Business of Fashion.

На встрече эксперт поделится своим профессиональным опытом, расскажет, как создать устойчивый бизнес без крупного стартового капитала, объяснит, почему персональный стиль влияет на деловые связи, и даст советы тем, кто стремится стать лидером мнений в мире моды.

Также на форуме выступят успешные предпринимательницы fashion-сферы — стилист Анна Ладан и автор книги «История одного агентства», экс-директор агентства «Русский блеск» и организатор Siberian Fashion Week Ирина Марченко.

Завершит программу конкурс-показ «Модный бизнес». В нем примут участие трое известных новосибирских стилистов — Наталья Дорохова, Максим Борисов и Катя Клюкина (Kostyumersha), которые представят тематические образы, собранные из коллекций локальных брендов. Посетители мероприятия смогут почерпнуть идеи для собственного стиля, обзавестись новыми профессиональными знакомствами и получить дополнительную мотивацию для развития своего дела.