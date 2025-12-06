Жителей Новосибирской области предупредили о временных сложностях со входом на «Госуслуги»

Из-за отказа от СМС-авторизации пользователи могут столкнуться с трудностями при входе на портал. Минцифры предлагает альтернативные способы подтверждения личности.

В Новосибирской области в ближайшее время возможны перебои при входе на портал «Госуслуги». Это связано с тем, что по всей стране постепенно прекращают использовать СМС-коды для авторизации в целях повышения защиты от мошенников. Об этом Минцифры РФ сообщило в мессенджере MAX.

В качестве альтернативы ведомство предлагает использовать сам мессенджер MAX: перед получением кода доступа пользователю необходимо ответить на несколько контрольных вопросов.

Существуют и другие варианты входа в личный кабинет. Пока что авторизация по СМС остаётся доступной в веб-версии «Госуслуг». Также рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию через приложения, генерирующие одноразовые коды, например Google Authenticator или «Яндекс.Ключ». При этом важно сохранить код для возможного восстановления доступа.

Ещё один современный способ подтверждения личности — вход по биометрии. Зарегистрировать биометрические данные можно в центре обслуживания с паспортом и СНИЛС, либо удалённо через приложение «Госуслуги Биометрия» (для этого понадобится смартфон с камерой). Для стандартной дистанционной регистрации требуется загранпаспорт и телефон с NFC. После добавления биометрии пользователи смогут авторизоваться по распознаванию лица.