В Новосибирске задержали подростков, подозреваемых в серии поджогов объектов связи и транспорта

Правоохранители пресекли деятельность группы из восьми подростков, которых подозревают в попытках диверсий на объектах сотовой связи и железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в МВД Новосибирской области.

В Новосибирске сотрудники регионального ГУ МВД, Управления на транспорте МВД России по СФО и УФСБ по Новосибирской области задержали восемь подростков, которым вменяют причастность к поджогам и попыткам поджогов объектов связи и транспортного комплекса в городе и пригороде.

По оперативным данным, один из участников получал задания от неизвестного куратора через мессенджер и координировал действия остальных. Как установили правоохранители, ночью 1 декабря на территории Первомайского района злоумышленники подожгли термошкаф и повредили оборудование базовой станции мобильной связи. В ночь на 2 декабря в Новосибирском районе они попытались поджечь релейный шкаф системы сигнализации, централизации и блокировки, обеспечивающей безопасность движения поездов. На работу железной дороги инцидент не повлиял.

При задержании у подозреваемых изъяли доказательства, подтверждающие их возможное участие в преступлениях, а также информацию о планировании новых диверсий — поджогов объектов связи и локомотива на одной из станций. Кроме того, оперативники обнаружили тайник с заранее подготовленной зажигательной смесью.

Следственное управление СК по Новосибирской области возбудило уголовные дела по статьям 30, 281 и 281.1 УК — приготовление к диверсии, диверсия и содействие диверсионной деятельности. За наиболее тяжкие из этих преступлений предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.