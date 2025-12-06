82.76% -1.2
сегодня 15:27
общество

В Центральном парке Новосибирска начал работу новый каток

Фото: Freepik.com
В Центральном парке Новосибирска открылся обновлённый каток. Для посетителей подготовили просторную ледовую площадку, яркую подсветку и музыкальное сопровождение. Об этом сообщили в Дирекции городских парков.

Каток работает ежедневно с 12:00 до 22:00. Владельцы собственных коньков могут выходить на лёд бесплатно.

Пункт проката функционирует до 21:00, вернуть коньки можно до закрытия катка — до 22:00.

Стоимость часа аренды составляет 163 рубля для взрослых. Для детей до 14 лет и пенсионеров действует льготный тариф — 86 рублей. Дополнительные льготы предусмотрены для участников спецоперации и членов их семей.

При оформлении проката требуется залог — 2000 рублей наличными или копия удостоверяющего документа (кроме паспорта).

Александра Провоторова
журналист

