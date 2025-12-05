Бывший лидер новосибирских пенсионеров Кожемякин сказал, кого винить в случае его смерти

На второй день голодовки отстранённый руководством «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» от должности председателя новосибирского реготделения Эдуард Кожемякин сделал неоднозначное официальное заявление. Он назвал лиц, которых призвал винить в случае летального окончания голодовки.

«В СЛУЧАЕ МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ ПРАЗДНИКОВА, АВЕРКИНА, ВОРОЖЦОВА, БУШМАКИНА! Требую передачи мандатов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области Аверкина А.А. и Ворожцова В.П. достойным кандидатам, которые принимали участие в избирательной кампании, в отличие от Аверкина и Ворожцова», — написал Кожемякин в своем телеграм-канале.

Кожемякин держит голодовку с 4 декабря. Он требует передачи мандатов депутатов Заксобрания НСО Александра Аверкина и Владимира Ворожцова другим сопартийцам, а также отставки председателя партии Эрика Праздникова и Михаила Бушмакина. Как говорил Кожемякин ранее, цель его голодовки — протест против «кандидатов-паровозов», которые, по его мнению, несправедливо не уступили свои мандаты местным соратникам после сентябрьских выборов. Политик обвиняет сопартийцев а в фальсификациях и незаконном смещении с поста председателя реготделения.

«Я — человек верующий. Хочу сказать, что согласен с библейским тезисом «возлюби ближнего, как самого себя». Но наказывать тоже нужно тех людей, которые поступают некорректно и несправедливо, непорядочно, а иногда преступно», — сказал Кожемякин в разговоре с Сиб.фм.

Это уже вторая голодовка Кожемякина в этом году. Предыдущую политик прекратил в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Он заявил Сиб.фм, что в этот раз не намерен отступать от заявленных требований ни при каких обстоятельствах.

10 ноября руководство партии отреклось от Кожемякина, отметив, что его действия наносят урон имиджу и репутации. Он был смещен с поста председателя новосибирского реготделения.

Уважаемые читали, напоминаем, что голодовка и иные способы причинения вреда здоровью, не являются разумным способ решения проблем. При наличии трудностей рекомендуем своевременно обращаться за психологической, социальной, психиатрической, психотерапевтической помощью (телефоны доверия — (383) 204 90 95, 8 (800) 100-49-94, 8 (800) 333-44-34).