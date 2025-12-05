Под Новосибирском задержали группировку цыган за обман военнослужащих при заключении контракта

В Новосибирской области задержаны 11 подозреваемых в хищении более 5 млн рублей у военнослужащих. Подробности сообщили Сиб.ФМ 5 декабря в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

«УФСБ России по Новосибирской области совместно с органами военной контрразведки, прокуратуры и ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность 11 участников преступной группы, причастных к хищению денежных средств военнослужащих, подписавших контракты с Министерством обороны Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Цыгане подыскивали маргиналов и убеждали их заключить контракт с Минобороны, а также оформлять фиктивные браки. Получив доступ к их данным для входа в банковские приложения, они похитили у пострадавших более 5 миллионов рублей.При обысках изъято более 4,5 млн рублей и свыше полкилограмма золотых изделий.



Кроме того, один военнослужащий подозревается в содействии мошенникам за взятки которые составили в совокупности не менее 200 тысяч рублей за содействие в прохождении медицинской комиссии и подписании контрактов.

В отношении 11 задержанных возбуждены уголовные дела в отношении группы цыган в возрасте от 25 до 47 лет по ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенничество в особо крупном размере), а по факту взятки с по ч. 5 ст. 290 УК.

О деятельности группировки цыган Сиб.фм рассказывали в «Русской общине»

«Они подыскивали маргиналов, пили с ними вместе, убеждали заключить контракт на СВO. В конечном и.тоге часть денег, полагающихся новобранцев оседала у цыган. Мы пока просим не публиковать информацию, в интересах следствия, чтобы не мешать оперативной разработке жуликов», — сказали в ноябре в «Русской общине».

Ранее новосибирец лишился Audi Q5 после застолья с цыганами. С 22 августа он пешеход, об автомобиле Андрею напоминают лишь штрафы за нарушение ПДД, которые приходят на его имя.