Новосибирец лишился Audi Q5 после застолья с цыганами

Случайная встреча жителя Новосибирска Андрея* (имя изменено по его просьбе) с цыганами обернулась для мужчины потерей автомобиля Audi Q5. Сибиряк уверен: его развели, воспользовавшись нетрезвым состоянием. С 22 августа он пешеход, об автомобиле Андрею напоминают лишь штрафы за нарушение ПДД, которые приходят на его имя. Подробности в материале Виктора Бобровникова.

20 августа Андрей, пошатываясь, шёл в сторону дома в Октябрьском районе, как он сам признается, в тот момент был сильно пьян. К нему подошли несколько смуглых мужчин, завязался разговор, перешедший в застолье.

«Цыгане позвали меня в свою усадьбу, там мы все вместе выпивали в течение двух дней. Завязался разговор, я рассказал, что выставил свой автомобиль Audi Q5 на продажу за 1,7 миллиона рублей на сайте объявлений. Хозяйка дома сказала, что деньги у нее есть, торговались-торговались и сошлись на сумме в 1,2 миллиона рублей. Деньги мне нужны, поэтому я согласился», — говорит Андрей.

22 августа в 23:30 в квартиру мамы Андрея постучали. Незнакомые мужчины сообщили ей, что сын продал им автомобиль за 1,2 миллиона рублей, но 300 тысяч из них попросил передать маме. Женщина расписалась в получении денег, но почувствовала неладное. Видео той встречи потом оказалось у оперативников.

Несколькими часами ранее Андрей встречался с «покупателями автомобиля» в кафе неподалеку. Фрагмент переговоров попал на видео, которое позже окажется у силовиков. На кадрах сибиряк подтверждает намерение продать автомобиль за 1,2 миллиона рублей, перед ним считают деньги, он подписывает договор, видео обрывается. Сам факт передачи денег на видео не попал.

«Я этих денег так и не получил. Уверен на 100%, что меня просто обманули. Получается, «продал» свою Audi даже не в 1,5 раз дешевле рыночной цены, как договорился по пьяни, а в 6,5 раз дешевле», — уверяет Андрей.

По словам сибиряка, главным среди его собеседников-покупателей был мужчина по имени Лашо (хотя в договоре купли-продажи фигурирует Владимир Казаченко). Андрей и его друзья связывались с Лашо по телефону, и из предоставленной редакции записи следует, что тот обещал им вернуть сначала 500 тысяч, а потом остальную часть денег. К 1 октября Андрей не получил ни копейки, не считая 300 тысяч, врученных маме. Журналист Сиб.фм позвонил по номеру Лашо и услышал следующее:

«Здравствуйте, это минипиццерия «Коала». Нет, пиццерия не цыганская, а итальянская. Наши хозяева русские, а я киргизка. Никакого Лашо мы не знаем», — сообщили на том конце трубки.

На сообщения журналиста Сиб.фм в мессенджеры Лашо не ответил. Как говорит Андрей, машину он продавал без колёс (этот момент он проговаривал в кафе на видео), за них он просил 80 тысяч.

«Помимо колёс, были похищены и инструменты рабочие (я строитель) из моего автомобиля. То есть меня не только обманули, но и обворовали. Но в одном мне повезло: на машине было обременение, похоже, цыганам не удалось ее оформить на себя. Они уехали куда-то на юг, мне уже месяц приходят штрафы за нарушение ПДД из разных регионов страны», — говорит Андрей.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Приняли ли силовики какое-либо процессуальное решение, он не знает. Редакция направила запрос в областной главк полиции. При получении ответа материал будет дополнен.

