сегодня
06 декабря, 18:58
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 16:30
общество

В Новосибирске дети мигрантов массово проходят подготовительные курсы в школы

Фото: Сиб.фм
В подготовительных группах при новосибирских школах заметно выросло число детей из семей мигрантов.

Родители в соцсетях сообщают, что в одном из нулевых классов 22 ученика, из них 15 — приезжие из стран СНГ. Семьи отмечают, что подобная пропорция вызывает вопросы, поскольку ранее обсуждалась рекомендация о доле иноязычных детей около 10%. При этом в классах сохраняется спокойная обстановка, конфликтов между школьниками нет. Об этом пишет Infopro54.

В городском департаменте образования заявили, что статистика по составу таких групп у них отсутствует. В ведомстве подчеркнули, что подготовительные занятия не гарантируют зачисление в первый класс: для поступления требуется пройти тестирование по русскому языку.

Рекомендация Минпросвещения о 10% касается детей с низким уровнем владения русским. С апреля в регионе начали проводить тесты. Весной и летом экзамен сдали 162 ребенка, из них 103 получили проходной результат. Повторные испытания в декабре прошли 29 детей, справились 24. Заявления на тестирование для набора 2026–2027 года принимают без ограничений.

По итогам третьего квартала в школах Новосибирска обучаются 4771 ребенок из семей мигрантов, наибольшая концентрация — в 17 городских учреждениях.

Игорь Кириченко
Журналист

