Новосибирские пенсионеры получат двойные выплаты в декабре

В конце октября лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением выплатить пенсионерам дополнительную 13-ю пенсию накануне Нового года.

Инициатива была приурочена к Дню бабушек и дедушек, но пока остаётся лишь политическим заявлением. По оценкам экспертов, такая выплата почти 43 миллионам пенсионеров обошлась бы государству примерно в 1 триллион рублей, при этом необходимых средств в бюджете нет.

Тем не менее, в декабре 2025 года пенсионеры России, включая жителей Новосибирской области, получат две выплаты одновременно. Первая — это стандартная ежемесячная пенсия за январь, которую перечисляют заранее, чтобы граждане могли воспользоваться деньгами до новогодних праздников, когда банки и почтовые отделения часто закрыты. Такой подход применяется ко всем видам пенсий: страховым, социальным и военным.

Помимо этого, в первую выплату января 2026 года уже будет включена ежегодная индексация: страховая пенсия повысится на 7,6%, а социальная — на 6,8%. Таким образом, двойная выплата в декабре не является новой мерой поддержки, а отражает привычную практику досрочного перечисления пенсий перед длительными праздниками с учётом ежегодного повышения.

Жители Новосибирской области могут уточнить даты и размеры выплат через местные отделения Пенсионного фонда или на портале государственных услуг, чтобы заранее спланировать семейный бюджет в праздничный период.