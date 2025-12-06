В Новосибирске прокуратура проводит проверку аварии на теплосетях на Кропоткина

В Заельцовском районе Новосибирска произошло аварийное отключение тепла и горячей воды.

Под подачу ограничений попали дома на улицах Линейной, Кропоткина и Рельсовой. По информации областной прокуратуры, без ресурсов остались семь домов на Линейной, тридцать семь — на Кропоткина и девять — на Рельсовой.

Причиной сбоя назван дефект на участке теплотрассы между теплокамерами 1017 и 1018. Ресурсоснабжающая организация уже приступила к устранению повреждения. Работы должны завершиться к утру 7 декабря, ориентировочно к 05:00.

Прокуратура района контролирует ход восстановительных мероприятий и координирует действия аварийных служб. В рамках надзора будет проверена своевременность реакции организаций, участвующих в обеспечении коммунальных услуг, и соблюдение требований законодательства.