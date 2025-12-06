В Новосибирске примут юбилейный Фестиваль хоккея с участием трех стран

С 10 по 14 декабря Новосибирск станет площадкой для юбилейного, двадцатого розыгрыша расширенного Кубка Первого канала, который теперь проходит в формате Фестиваля хоккея.

В региональном Минспорте сообщили, что на льду «Сибирь-Арены» выступят молодежная сборная «Россия 25», а также команды Беларуси и Казахстана. Главные матчи назначены на 13 и 14 декабря, когда пройдут встречи Россия – Беларусь и финал Россия – Казахстан.

Программа включает отдельный турнир по хоккею 3×3, рассчитанный на более динамичную игру. Организаторы отмечают, что формат привлекает молодую аудиторию и делает матч зрелищнее.

Впервые пройдет международный детский турнир «Кубок Первого канала. Дети». Соревноваться будут команды 2014 года рождения из Беларуси, Казахстана и России — среди них «Химик» из Новополоцка, «Сибирь» и «Красная Машина Юниор».

Фестиваль откроет мастер-шоу 12 декабря: игроки сборной России представят упражнения технической подготовки и элементы, которые редко можно увидеть в официальных встречах.