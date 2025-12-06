Для новосибирцев отменят СМС-вход на Госуслуги

Жителей Новосибирской области, как и всех россиян, предупредили о скорой смене привычного механизма входа на портал «Госуслуги». В связи с критическим ростом мошенничества и киберпреступлений, минцифры РФ приняло решение о постепенном отказе от использования одноразовых СМС-кодов для авторизации.

Чтобы сохранить высокий уровень безопасности личных данных, пользователям предлагается переходить на более защищенные способы подтверждения личности.

Один из способов — через мессенджер, который предлагается использовать в качестве основной замены СМС. Для получения кода доступа здесь требуется пройти дополнительную проверку — ответить на ряд контрольных вопросов.

Второй способ — двухфакторная аутентификация (2FA): рекомендуется подключить 2FA через сторонние приложения-аутентификаторы, которые генерируют временные одноразовые коды. Крайне важно сохранить код восстановления аутентификатора на случай потери телефона.

Самый современный и надёжный способ — вход по распознаванию лица. Зарегистрировать биометрические данные можно в любом центре обслуживания, имея при себе паспорт и СНИЛС или через специализированное приложение «Госуслуги Биометрия» (потребуется смартфон с функцией NFC и загранпаспорт нового образца).

В веб-версии портала функция входа по СМС пока остаётся доступной, но пользователям настоятельно советуют заблаговременно перейти на более безопасные методы.